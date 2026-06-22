Çin Merkez Bankası kredi referans faiz oranlarını değiştirmedi

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Çin Merkez Bankası haziran ayı toplantısında gösterge niteliğindeki kredi referans faiz oranlarını üst üste 13. ayda da sabit tuttu. Banka piyasa beklentilerine paralel olarak bir yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 3,0 seviyesinde bıraktı.

Ekonomi yönetimi konut kredileri için gösterge kabul edilen beş yıllık kredi referans faiz oranını da yüzde 3,5 düzeyinde korudu. Kararın ardından dolar karşısında işlem gören Çin yuanı yüzde 0,08 değer kaybederek 6,7743 seviyesine geriledi.

Çin ekonomisi son aylarda para politikası adımları üzerinde karmaşık sinyaller vermeye devam ediyor. İhracata dayalı imalat sektörü küresel talep karşısında dirençli bir duruş sergiliyor. Tüketici harcamaları ve konut piyasası ise ekonomik büyümeyi yavaşlatmayı sürdürüyor.

Finansal piyasalarda likidite kontrolü

Çin Merkez Bankası kısa vadeli para piyasası faizleri üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Yetkililer para politikası aktarım mekanizmasını iyileştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Piyasa aktörleri geniş kapsamlı faiz indirimleri yerine hedefe yönelik destek adımları bekliyor.

Ekonomi basını Çin Merkez Bankası yönetiminin ihtiyatlı ve gevşek para politikası duruşunu koruduğunu belirtiyor. Finansal istikrar endişeleri ile kırılgan ekonomik toparlanmayı dengeleme arayışı politikalara yön veriyor.