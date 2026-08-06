Fed’den eylül uyarısı: Enflasyon hızlanırsa sert adım gelebilir

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Küresel piyasalar ABD’den gelecek yeni istihdam ve enflasyon sinyallerine odaklanırken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’den dikkat çeken bir mesaj geldi. Daly, temmuz toplantısında faizlerin sabit tutulmasının doğru karar olduğunu belirtirken, enflasyonun yeniden ivme kazanması halinde Fed’in daha kararlı bir sıkılaşma çizgisine dönebileceğini söyledi.

Temmuz kararı savunuldu

Mary Daly, son toplantıda politika faizinin değiştirilmemesini desteklediğini belirterek, mevcut verilerin Fed’e bekleme alanı sağladığını ifade etti. Daly’ye göre son dönemde fiyat baskıları tamamen ortadan kalkmış değil, ancak para politikasının bugünkü seviyesi ekonomiyi soğutacak kadar kısıtlayıcı bir yerde bulunuyor.

Fed yönetimi, bir yandan enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmaya çalışırken diğer yandan iş gücü piyasasında gereksiz bir kırılma yaratmaktan kaçınmak istiyor. Daly’nin değerlendirmesi, bu iki hedef arasında hassas dengenin korunmaya çalışıldığına işaret etti.

Eylül toplantısı için kapı açık bırakıldı

Daly’nin en dikkat çekici mesajı, gelecek verilerin bozulması halinde Fed’in yeniden sertleşebileceği yönünde oldu. Enflasyonda kalıcı bir yavaşlama görülmezse ya da fiyat baskıları yeniden güç kazanırsa, eylül toplantısında daha sıkı bir duruşun gündeme gelebileceği vurgulandı.

Bu mesaj, piyasalarda son dönemde güç kazanan “Fed beklemede kalacak” beklentisinin tam olarak garanti olmadığını gösterdi. Özellikle çekirdek enflasyon ve ücret baskılarının yeniden hızlanması halinde, tahvil faizleri ile dolar üzerinde yeni bir hareket alanı oluşabilir.

Piyasaların gözü verilerde

Fed üyelerinin açıklamaları kadar açıklanacak makroekonomik veriler de yön belirleyici olacak. ABD’de istihdam piyasasının ne kadar soğuduğu, ücret artışlarının hangi hızda devam ettiği ve hizmet enflasyonunun nasıl seyrettiği, eylül toplantısına giden süreçte temel belirleyiciler arasında yer alacak.

Mary Daly’nin açıklamaları, yalnızca ABD piyasaları açısından değil altın, gelişen ülke varlıkları ve döviz piyasaları açısından da önem taşıyor. Fed’in beklenenden daha sıkı kalması, doların güçlü seyrini korumasına neden olabilir. Buna karşılık zayıf veri akışı, faiz indirimi beklentilerini yeniden öne çıkarabilir.

Altın ve gelişen piyasalar için kritik eşik

Fed’e ilişkin her yeni mesaj, özellikle altın fiyatları ve gelişen ülke piyasaları üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Yüksek faizlerin daha uzun süre korunacağı beklentisi, altının yukarı hareketini sınırlayabilirken gelişen ülkelere giden sermaye akışını da baskılayabiliyor.

Bu nedenle Daly’nin açıklamaları, tek başına bir politika değişimi sinyali vermese de yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmesine neden olabilecek ağırlık taşıyor. Eylül toplantısına kadar açıklanacak veriler, Fed’in gerçekten beklemede kalıp kalmayacağını belirleyecek ana unsur olacak.

Fed içinde temkinli çizgi sürüyor

Son açıklama, Fed içinde genel olarak temkinli bir yaklaşımın sürdüğünü de ortaya koyuyor. Faiz artırımı için güçlü bir zorunluluk oluşmadıkça mevcut seviyenin korunması tercih ediliyor. Ancak enflasyon yeniden yukarı yönlü sürpriz yaparsa, bu temkinli duruş yerini daha sert bir söyleme bırakabilir.

Mary Daly’nin mesajı, piyasalara verilen net bir hatırlatma niteliği taşıyor: Fed şimdilik sabırlı, ancak rahat değil. Bu da önümüzdeki haftalarda açıklanacak her verinin küresel fiyatlamalar üzerindeki etkisini daha da büyütebilir.