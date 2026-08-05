Honda zarardan döndü: Kârı ikiye katlandı

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Honda Motor, elektrikli araç dönüşümünün ağır maliyetleriyle kapattığı zarar yılının ardından yeni mali döneme güçlü başladı. Çin’deki sert satış kaybına rağmen zayıf yen, motosiklet operasyonları ve Kuzey Amerika’daki talep bilanço üzerindeki baskıyı azalttı.

70 yıllık zararın ardından sert dönüş

Honda’nın nisan-haziran dönemindeki satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 6,06 trilyon yene ulaştı.

Şirketin faaliyet kârı 244,1 milyar yenden 530,7 milyar yene çıkarak yüzde 117,4 arttı. Böylece Honda, tarihindeki en yüksek çeyreklik faaliyet kârını açıkladı.

Ana ortaklığa ait dönem kârı da 196,6 milyar yenden 450,9 milyar yene yükseldi. Artış oranı yüzde 129,3 olarak gerçekleşti.

Honda, mart sonunda tamamlanan önceki mali yılda elektrikli araç yatırımlarının yeniden yapılandırılmasından kaynaklanan ağır maliyetler nedeniyle 414,3 milyar yen faaliyet zararı açıklamıştı.

Elektrikli araç faturası bu çeyrekte çıkmadı

Geçen yılki bilanço üzerinde en büyük baskıyı elektrikli araç stratejisinde yapılan değişiklikler oluşturmuştu. Honda, ABD’de elektrikli araç büyümesinin beklentilerin altında kalmasının ardından bazı projelerini durdurmuş ve yatırım planlarını yeniden düzenlemişti.

Yeni mali yılın ilk çeyreğinde ise elektrikli araçlarla bağlantılı yeni bir zarar kaydedilmedi. Bu durum, geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet kârındaki artışın en önemli nedenlerinden biri oldu.

Zayıflayan yen de Honda’nın yurt dışı gelirlerinin Japon para birimine çevrildiğinde daha yüksek görünmesini sağladı. Kur hareketlerinin faaliyet kârına katkısı yaklaşık 90,8 milyar yen olarak hesaplandı.

Çin’de satışlar düştü, motosikletler rekor kırdı

Honda’nın otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 6,3 azalarak 786 bin adede geriledi. Şirketin en büyük kaybı, yerli elektrikli otomobil üreticilerinin hızla büyüdüğü Çin pazarında yaşandı.

Çin’deki gerilemeye rağmen Kuzey Amerika ve Japonya’daki satış artışı otomobil bölümünü destekledi. Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen kâr 192,1 milyar yene, kâr marjı ise yüzde 5’e çıktı.

Bilançonun asıl güçlü bölümü motosiklet operasyonları oldu. Honda’nın motosiklet satışları yüzde 10,1 artarak 5 milyon 663 bin adede ulaştı.

Hindistan ve Brezilya’daki güçlü talebin etkisiyle motosiklet bölümünün faaliyet kârı 233,9 milyar yene çıktı. Bölüm, yüzde 20,5’lik kâr marjıyla çeyreklik rekor kırdı.

Yıllık hedef yüzde 30 yükseltildi

Honda yönetimi, güçlü ilk çeyrek sonuçlarının ardından mart 2027’de sona erecek mali yıla ilişkin faaliyet kârı tahminini yükseltti.

Daha önce 500 milyar yen faaliyet kârı bekleyen şirket, yeni hedefini yüzde 30 artışla 650 milyar yene çıkardı. Elektrikli araç zararları hariç tutulduğunda düzeltilmiş faaliyet kârının 1,17 trilyon yene ulaşması bekleniyor.

Tahmin artışında şirketin dolar kuru beklentisini 145 yenden 155 yene yükseltmesi etkili oldu. Yenin zayıf kalması, Honda’nın ABD ve diğer dış pazarlardaki gelirlerini destekliyor.

Çin ve dönüşüm maliyetleri izlenecek

Güçlü bilançoya rağmen Honda’nın önündeki riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Şirket, elektrikli araç stratejisindeki değişikliklerin bu mali yılda yaklaşık 520 milyar yen ek maliyet oluşturmasını bekliyor.

Çin pazarındaki satış kaybı da Honda’nın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Japon üreticinin yerel tüketicilerin tercihleriyle uyumlu yeni modeller geliştirmesi ve Çinli rakiplerle fiyat rekabetine girmesi gerekiyor.

Orta Doğu’daki gelişmelerin araç talebi, yakıt fiyatları ve ham madde maliyetleri üzerindeki olası etkileri de yıllık hedef açısından yakından izlenecek.