Küresel piyasalarda teknoloji freni: Fed hesabı değişiyor

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Küresel piyasalar, bir gün önce yapay zekâ hisseleriyle güçlenen yükselişin ardından 6 Ağustos sabahına daha temkinli başladı. Bilanço sonrası satışlar Asya’ya taşınırken yatırımcıların odağı yeniden ABD iş gücü piyasasına döndü.

Wall Street’te teknoloji baskısı öne çıktı

ABD borsalarında önceki gün yönler ayrıldı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,49 yükselerek 54 bin 349 puana ulaşırken, S&P 500 yüzde 0,17 düşüşle 7 bin 723 puandan kapandı.

Teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 26 bin 363 puana indi. Böylece endeksin art arda devam eden yükseliş serisi sona erdi.

Bazı teknoloji şirketlerinin beklentileri aşan finansal sonuçlarına rağmen yatırım harcamalarının hızla büyümesi, kârlılığın ne kadar süre korunabileceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Yüksek değerlemeler de bilanço sonrasında kâr satışlarını hızlandırdı.

Küresel piyasalar açısından yapay zekâ yatırımlarının yalnızca gelir artışı değil, finansman ihtiyacı ve nakit akışı üzerindeki etkisi de daha yakından izlenmeye başladı.

Asya’da bir günlük kazanç geri verildi

Wall Street’teki teknoloji baskısı Asya borsalarına da taşındı. Japonya hariç Asya-Pasifik piyasalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,69 geriledi.

Satışların en sert hissedildiği piyasa Güney Kore oldu. KOSPI Endeksi yüzde 3,6’dan fazla düşerken Samsung Electronics hisseleri yaklaşık yüzde 2,4, SK Hynix hisseleri ise yüzde 7’ye yakın değer kaybetti.

Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,5’i aşan düşüş kaydetti. Yarı iletken ve elektronik şirketlerindeki satışlar endeks üzerinde baskı oluşturdu. Kioxia hisselerindeki kayıp yüzde 9’u, Tokyo Electron’daki düşüş ise yüzde 4’ü geçti.

Son hareket, Asya borsalarında bir gün önce görülen güçlü teknoloji yükselişinin kalıcı olup olmayacağına ilişkin kuşkuları artırdı.

Avrupa yükselişe, ABD karışık açılışa hazırlanıyor

Asya’daki satışlara rağmen Avrupa vadeli endeksleri sınırlı yükselişe işaret etti. Almanya’nın DAX vadeli endeksi yüzde 0,3’e yakın, EURO STOXX 50 vadeli endeksi yüzde 0,2 ve İngiltere’nin FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,1 civarında değer kazandı.

ABD vadeli endekslerinde ise teknoloji hisselerinin geride kaldığı karışık bir görünüm izlendi. Dow Jones Sanayi Endeksi ve S&P 500 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,2 yükselirken Nasdaq vadeli endeksi sınırlı geriledi.

Bu tablo, yatırımcıların teknoloji hisselerinden tamamen çıkmak yerine sağlık, sanayi ve tüketim şirketlerine yöneldiğine işaret ediyor. Küresel piyasalar yeni güne genel bir satıştan çok sektörler arasında para geçişinin öne çıktığı bir görünümle başladı.

Fed’in eylül hesabı yeniden değişti

Piyasalardaki ikinci önemli başlık ABD iş gücü piyasasından gelen yavaşlama sinyali oldu. Özel sektör istihdamı temmuz ayında 44 bin kişi arttı. Artış, haziran ayındaki 95 bin kişilik seviyenin ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Verinin ardından Fed’in eylül toplantısında faiz artıracağına ilişkin ihtimal yüzde 58’den yaklaşık yüzde 54’e geriledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,61 çevresine çekildi.

Küresel piyasalar cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine hazırlanıyor. ABD ekonomisinin temmuzda yaklaşık 80 bin yeni istihdam oluşturması, işsizlik oranının ise yüzde 4,2’de kalması bekleniyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek bir istihdam verisi faiz artışı ihtimalini yeniden güçlendirebilir. Zayıf bir sonuç ise tahvil faizlerini aşağı çekerek teknoloji hisseleri ve değerli metaller için destek oluşturabilir.

Petrol Hürmüz’e, altın tahvil faizlerine bakıyor

Petrol fiyatları ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin haberlerle 80 dolar sınırında dalgalanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 79–80 dolar, ABD tipi ham petrol ise 75 dolar çevresinde işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayabilecek bir anlaşma ihtimali petrol fiyatlarını sınırlarken, görüşmelerin uzayabileceğine yönelik değerlendirmeler sert bir düşüşün önüne geçiyor.

Tahvil faizlerindeki gerileme ve faiz artışı beklentilerinin zayıflaması değerli metalleri destekledi. Altının ons fiyatı 4 bin 300 dolar sınırına yaklaşırken, gümüşün ons fiyatı 62 doların üzerinde kaldı.

Dolar endeksi 99,7 çevresinde yatay seyrederken dolar/yen paritesi 157,7 seviyesinde bulunuyor. Japonya ve ABD’nin geçen hafta gerçekleştirdiği ortak döviz müdahalesinin ardından yen piyasasındaki hareketler de yakından takip ediliyor.

Bugün hangi veriler izlenecek?

Küresel piyasalar bugün ABD’den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tarım dışı üretkenlik ve birim iş gücü maliyetlerine odaklanacak.

İlk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısının 197 binden yaklaşık 203 bine yükselmesi bekleniyor. Birim iş gücü maliyetlerinde güçlü bir artış görülmesi, iş gücü piyasası yavaşlasa bile enflasyon baskısının sürdüğü düşüncesini güçlendirebilir.

Türkiye piyasaları açısından petrolün 80 doların altında kalması enerji maliyetleri ve ithalat faturası bakımından olumlu bir unsur olarak öne çıkıyor. Buna karşılık ABD tahvil faizleri ve Fed’in faiz artırımı ihtimali, Türk lirası varlıklara yönelik yabancı yatırımcı ilgisi açısından belirleyici olmayı sürdürüyor.