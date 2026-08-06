Yapay zekâ rallisi çözüldü: 6 haftada yüzde 40 kayıp

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Gelişen piyasalarda son dönemin en güçlü hikâyesi olan yapay zekâ rallisi, kısa sürede sert bir düzeltmeye dönüştü. Özellikle çip ve donanım şirketlerine yoğunlaşan para akışı, beklentilerin zayıflaması ve kâr satışlarının hızlanmasıyla yerini güçlü bir geri çekilmeye bıraktı.

Yükselişin merkezi Güney Kore oldu

Yapay zekâ temalı yükselişin en güçlü hissedildiği piyasalardan biri Güney Kore oldu. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi dev şirketler, küresel çip talebinin artacağı beklentisiyle yatırımcı ilgisinin merkezine yerleşti.

Benzer tablo Tayvan’da da görüldü. Bölgedeki büyük teknoloji şirketleri, gelişen piyasalar sepetinin taşıyıcı gücü haline gelirken yatırımcılar klasik ülke dağılımından çok teknoloji zincirine yatırım yapmaya başladı.

Bu süreçte gelişen piyasalar, sanayi, bankacılık ve emtia temelli klasik yapısından uzaklaşıp daha fazla teknoloji yoğun bir görünüme büründü.

Altı haftada sert geri çekilme yaşandı

Ancak yükselişin hızı, geri çekilmenin de sert olmasına yol açtı. İkiye katlanan ralli, son altı haftada tersine döndü ve bazı göstergelerde kayıplar yüzde 40’a ulaştı.

Yatırımcılar, yapay zekâ temasının kısa vadede çok hızlı fiyatlandığı görüşüyle kâr satışına yöneldi. Özellikle yüksek değerlemelere ulaşan çip ve donanım hisselerinde satış baskısı daha belirgin hissedildi.

Böylece bir süre önce gelişen piyasaların en parlak alanı olarak görülen teknoloji hisseleri, bu kez dalgalanmanın merkezine oturdu.

Gelişen piyasalarda ağırlık birkaç hisseye sıkıştı

Son dönemde oluşan tablonun en dikkat çekici tarafı, gelişen piyasalar içindeki teknoloji yoğunlaşmasının aşırı büyümesi oldu. Dokuz büyük teknoloji şirketinin gelişen ülke endeksleri içindeki ağırlığı yüzde 40’ın üzerine çıktı.

Bu durum, yatırımcıların görünürde farklı ülkelere dağılan portföylerinde gerçekte benzer yapay zekâ ve çip hikâyesine bağlı kaldığını gösterdi. Başka bir ifadeyle çeşitlendirme zayıfladı, tek temaya bağlı risk büyüdü.

Ağırlığın birkaç büyük hisse üzerinde toplanması, yükseliş döneminde getirileri hızlandırdı ancak düzeltme başladığında kayıpları da büyüttü.

Güney Kore ve Tayvan’dan 144 milyar dolarlık çıkış

Rallinin çözülmesiyle birlikte yabancı para akışında da dikkat çekici bir değişim yaşandı. Güney Kore ve Tayvan piyasalarından toplam 144 milyar doları aşan yabancı çıkışı görüldü.

Bu tablo, yatırımcıların yalnızca hisse fiyatlarında değil, ülke tercihlerinde de daha savunmacı bir pozisyona geçtiğine işaret etti. Para çıkışının hızlanması, teknoloji hisselerindeki satışın daha geniş piyasa baskısına dönüşme riskini artırdı.

Özellikle gelişen ülke yatırımcısı açısından bu hareket, yapay zekâ temasının artık yalnızca büyüme fırsatı değil, aynı zamanda önemli bir oynaklık kaynağı haline geldiğini gösterdi.

Yatırımcı için yeni soru: Ralli bitti mi, mola mı verdi?

Piyasadaki asıl tartışma, yaşanan geri çekilmenin kalıcı bir bozulma mı yoksa güçlü rallinin ardından gelen sert ama geçici bir düzeltme mi olduğu noktasında toplanıyor.

Yapay zekâ yatırımları ve çip talebi uzun vadede hâlâ güçlü bir hikâye sunuyor. Ancak kısa vadede değerlemelerin ne kadar şiştiği, şirket kârlarının bu fiyatları ne kadar destekleyebildiği ve yeni para girişinin sürüp sürmeyeceği belirleyici olacak.

Bu nedenle gelişen piyasalarda yeni dönemin ana başlığı yalnızca büyüme beklentisi değil, riskin hangi hisselerde ne kadar yoğunlaştığı olacak. Yatırımcılar için artık kazanç kadar kırılganlığın boyutu da önem taşıyor.