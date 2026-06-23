30 yıl sonra gelen dolar izninin ardından İran bankalarına siber saldırı

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ABD-İran anlaşmasının ardından Washington yönetimi Tahran'a yönelik yaptırımları askıya alırken, ülkede 30 yıl aradan sonra ilk kez dolarla ticarete izin verildi.

Bankalarda siber saldırı alarmı

Ancak İran halkı doları göremeden ülke genelindeki bankalar siber saldırı alarmına geçti. Fars Haber Ajansına göre, Milli, Ticaret, Saderat ve Millet Bankaları dahil olmak üzere birçok bankada kart ve mobil hizmetler aksadı.

İran Merkez Bankasına bağlı Enformatik Hizmetler Şirketi de yaşananların ardından, bazı bankalarda kart tabanlı sistemlerde yaşanan sorunların siber saldırılardan kaynaklandığını duyurdu.

Kart tabanlı hizmetler erişime kapatıldı

Yetkisiz erişimin önlenmesi ve müşteri varlıklarının korunması için kart tabanlı hizmetlerin geçici olarak erişime kapatıldığı belirtilirken, "Teknik ekipler ve siber güvenlik uzmanları aksaklıkları gidermek için çalışıyorlar, bankacılık hizmetleri kısa süre sonra yeniden devreye alınacak" denildi. Siber saldırının kaynağına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

30 yıl sonra dolarla ticarete dönüş

İran’ın ABD dolarıyla ticaret yapması 1995’te başlayan ABD yaptırımlarıyla kademeli olarak kısıtlanmaya başlamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile varılan mutabakat kapsamında, 60 gün öngörülen müzakere süreci boyunca 21 Ağustos tarihine kadar İran petrolüne yaptırımları askıya almış ve İran'ın ABD doları cinsinden ticaret yapabilmesi için geçici lisans yayımlamıştı.