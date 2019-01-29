İran, Suriye ile bankacılık anlaşması yaptı
Bankacılık alanında Suriye ile "önemli" anlaşmalar yapan İran, ayrıca Lazkiye'de bir elektrik santrali inşa edecek.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eshaq Cahangiri, İran'ın Suriye ile "çok önemli" bankacılık anlaşmalarına vardığını ve Suriye'nin Lazkiye vilayetinde elektrik santrali kuracağını belirtti.
Cahangiri, Suriye başkenti Şam'ı ziyareti sırasında, "Terörizmle mücadelede olduğu gibi yeniden inşa aşamasında da Suriye'nin yanında olacağız" dedi.
Kaynak: Reuters