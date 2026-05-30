İran: Trump, diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor

ABD-İran arasındaki müzakereler belirsizliğin gölgesinde devam ederken, "ABD'yi deniz ablukasını sonlandırmaya zorlayacağız" diyen İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai'den yeni açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından ABD ile müzakere sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Rızai, "Beklendiği gibi ABD Başkanı, üçüncü kez diplomasiye ihanet ediyor. Trump'ın deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunması, müzakerelere yanaşmadığını ve başka hedefler peşinde olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.