İran anlaşması piyasaları nasıl etkiler? Stratejistler olası senaryoları hesapladı: Petrol, borsa ve faizlerde kritik beklenti

ABD ile İran arasında olası bir anlaşma veya ateşkes ihtimali, küresel piyasalarda son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Özellikle tahmin piyasalarında yaşanan hızlı fiyatlamalar, yatırımcıların anlaşma olasılığını giderek daha yüksek görmeye başladığını ortaya koyuyor.

Piyasa uzmanları, İran kaynaklı jeopolitik risklerin azalmasının enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ve bunun da enflasyon beklentilerini değiştirebileceğini değerlendiriyor.

Stratejistler tahmin piyasalarını analiz etti

MarketWatch'ta yayımlanan analizde bir Citadel stratejistinin, ABD'de görev sırasında hayatını kaybeden askerleri anıldığı Memorial Day tatili boyunca tahmin piyasalarında meydana gelen değişimleri inceleyerek olası İran anlaşmasının finansal piyasalara etkilerini hesapladığı aktarıldı. Tahmin piyasalarındaki fiyatlamaların, yatırımcı psikolojisini ve risk iştahını erken aşamada yansıtabildiği belirtiliyor.

Son dönemde Polymarket ve benzeri platformlarda İran ile ilgili sözleşmelerde işlem hacimlerinin dikkat çekici şekilde yükseldiği görülüyor.

Petrol fiyatlarında düşüş beklentisi öne çıkıyor

Analistlere göre olası bir ABD-İran anlaşmasının ilk etkilerinden biri petrol piyasasında görülebilir. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerinin azalması durumunda petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bazı uzmanlar, anlaşma sağlansa bile petrol fiyatlarının savaş öncesindeki seviyelere hızla dönemeyeceği görüşünde. Körfez bölgesindeki enerji altyapısında yaşanan hasarlar, sigorta maliyetleri ve lojistik sorunların fiyatlar üzerinde etkisini sürdürebileceği belirtiliyor.

Borsalarda yeni ralli ihtimali

Barclays stratejistleri, İran geriliminin azalmasının özellikle tüketim, seyahat, finans ve faiz hassasiyeti yüksek sektörlerde güçlü yükselişleri tetikleyebileceğini öngörüyor. Uzun süredir baskı altında kalan bazı hisselerde “short squeeze” olarak bilinen, açığa satış sonrası sert yükselişlerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Aynı zamanda Avrupa ve gelişmekte olan ülke piyasalarının da anlaşma sonrasında daha güçlü performans gösterebileceği değerlendiriliyor. Barclays'e göre yatırımcıların önemli bölümü henüz olası bir anlaşmanın tüm etkilerini fiyatlamış değil.

Dolar ve faiz beklentileri değişebilir

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte enerji kaynaklı enflasyon baskılarının hafiflemesi, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri de etkileyebilir.

Piyasalarda özellikle ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde yeni fiyatlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bazı yatırım bankaları, anlaşma sonrasında küresel risk iştahının artması halinde doların zayıflayabileceği görüşünü savunuyor.

Tahmin piyasaları yeniden gündemde

İran krizine ilişkin gelişmeler, son aylarda tahmin piyasalarını da yeniden küresel finans gündeminin merkezine taşıdı. Polymarket gibi platformlarda yatırımcılar; ateşkes ihtimali, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve olası diplomatik gelişmeler üzerine milyonlarca dolarlık pozisyon alıyor.

Ancak bu piyasalar zaman zaman içeriden bilgi kullanımı ve etik tartışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor. ABD'de bazı siyasetçiler ve düzenleyici kurumlar, İran bağlantılı işlemler nedeniyle tahmin piyasalarına yönelik daha sıkı denetim çağrıları yapıyor.

Yatırımcılar anlaşma açıklamasına odaklandı

Küresel piyasalarda şu an en kritik başlıklardan biri, ABD ile İran arasında resmi bir anlaşma açıklanıp açıklanmayacağı olarak görülüyor. Uzmanlara göre böyle bir gelişme; petrol, hisse senetleri, tahviller ve döviz piyasalarında yeni bir fiyatlama dalgası başlatabilir.

Bu nedenle yatırımcılar yalnızca diplomatik açıklamaları değil, aynı zamanda tahmin piyasalarında oluşan yeni sinyalleri de yakından izlemeyi sürdürüyor.