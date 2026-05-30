Bitcoin fon talebindeki gerilemeyle düşerken analistler uzun süreli zayıflık öngörüyor

Bitcoin fon talebindeki zayıflama neticesinde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin son yedi gün içerisinde yüzde 3 oranında değer kaybetti. Fiyatlama ABD doğu saatiyle 05.01 itibarıyla yüzde 0,32 oranında azalarak 73.494,9 dolar seviyesine çekildi. Yatırımcıların spot borsa yatırım fonlarına yönelik azalan ilgisi piyasa geneline yansıyan satış baskısını artırıyor. Küresel risk iştahındaki yükseliş bile kurumsal para girişinin yavaşlaması karşısında varlığın toparlanması için yeterli ivmeyi sağlamıyor.

Hisse senedi piyasalarındaki iyimser tablo Bitcoin piyasasından pozitif ayrışıyor. ABD pay piyasalarında S&P 500 endeksi 2023 yılından itibaren en uzun kazanç serisini kaydederek üst üste dokuzuncu haftayı artışla kapattı. Makroekonomik cephede Washington ile Tahran arasındaki jeopolitik risklerin azalması enerji fiyatlarını dengeliyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yatışmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 92 dolar sınırında işlem görüyor.

Analistler Bitcoin için uzun süreli zayıflık senaryolarını tartışıyor

Sektör uzmanları Bitcoin ağındaki spot fon çıkışlarının yarattığı düşüş eğiliminin kalıcı olabileceğini vurguluyor. CryptoQuant Kurucusu ve Üst Yöneticisi Ki Young Ju zayıflamanın 2027 yılının ilk aylarına kadar sarkabileceğini öngörüyor. Yatırımcıların kar realizasyonuna hız vermesiyle başlayan ayı piyasası Ekim 2025 dönemini temel alıyor. Ju tarihsel döngülerin kalıcı bir yükseliş öncesinde yatırımcılara ortalama 18 ay boyunca düşük getiri sunduğunu hatırlatıyor.

Uzmanlar Bitcoin yatırımcılarının gerçekleşmemiş karları yeniden birikene kadar satış baskısının piyasayı şekillendireceğini belirtiyor. Öte yandan bazı teknik metrikler uzun süreli karamsarlığa tezat oluşturan sinyaller üretiyor. CryptoQuant bünyesindeki Boğa-Ayı Döngü Göstergesi mayıs ayında 2023 yılından beri ilk defa pozitif bölgeye yerleşti. Diğer piyasa analistleri dip seviyesinin 2026 yılının ilk aylarında çoktan oluştuğunu ileri sürüyor.

Kurumsal alanda JPMorgan Yönetim Kurulu Başkanı Jamie Dimon ABD Senatosu gündemindeki Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası aleyhine sert eleştiriler yöneltti. Dimon mevzuatın kripto şirketlerine koruma kalkanı olmadan mevduat benzeri ürünler sunma hakkı tanıyacağını savunuyor. Yasa tasarısı onaylanması halinde Bitcoin ve diğer dijital varlıkların denetimini iki kurum arasında paylaştıracak.

Ethereum ve alternatif varlıklar karışık fiyatlamalarla ay sonunu kapatıyor

Kripto ekosistemindeki diğer varlıklar işlem gününün sonuna doğru ayrışan grafikler çiziyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum yüzde 0,02 oranında sınırlı bir kayıpla 2.014,63 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Ripple şirketinin piyasaya sürdüğü XRP yüzde 1,28 oranında prim yaparak 1,3201 dolara yükseldi. Satıcılı tarafta yer alan Solana yüzde 0,3 ve Cardano yüzde 0,54 oranında geri çekildi. Şaka temalı varlık Dogecoin ise piyasa trendinin tersine yüzde 0,96 oranında bir artış sergiledi.