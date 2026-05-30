Wall Street mayıs ayında zirveyi gördü, haziran için İran ve istihdam belirleyici olacak

S&P 500 endeksi mayıs ayını tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapattı. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden açılacağına dair artan güvenle mart ayındaki diplerden yükselişi sürdürdü.

Nasdaq Bileşik Endeksi nisan ayı sonundan bu yana yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Snowflake hisseleri bu hafta yüzde 6.84 yükselirken S&P 500 yüzde 0.22, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.20 artış kaydetti.

Trump yönetiminin barış anlaşmasına yaklaştığı umutları bu hafta tahvil faizlerini düşürdü, petrol fiyatlarını geriletti ve ana endeksleri yukarı taşıdı. Başkan Trump'ın nükleer talepleri ise olası bir anlaşmanın önündeki temel engel olmaya devam ediyor.

Trump Cuma günü, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Beyaz Saray Durum Odası'nda "nihai karar" için toplanacağını duyurdu.

Yapay zeka kazançları endeksleri beslemeye devam ediyor

ABD-İran savaşının popüler olmaması ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, özellikle kritik bir ara seçim yılında yatırımcıları çatışmanın yakında sona ereceği konusunda cesaretlendiriyor. Wayve Capital Management yatırım şefi Rhys Williams, dünya ekonomisi açısından en önemli şeyin Hürmüz Boğazı'nı açmak olduğunu belirtti.

S&P 500 şirketlerinin birinci çeyrek kârları FactSet verilerine göre yüzde 28'in üzerinde bileşik büyüme oranı kaydetti. Bu oran, 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en hızlı artış oldu. Teknoloji hisseleri tek başına yüzde 54'ü aşan bir bileşik büyüme oranına ulaştı.

Snowflake'in bu hafta açıkladığı bilanço, yapay zeka yatırımlarının değerli olduğu yönündeki güveni tazeledi. Bulut tabanlı veri platformu, ikinci çeyrek düzeltilmiş faaliyet marjı görünümüyle piyasa beklentilerini aştı. Bu durum, yapay zekanın yazılım şirketlerinin yerini alacağı endişelerini hafifletti ve diğer kurumsal yazılım hisselerini yukarı çekti.

Yarı iletkenlerin ötesine genişleyen yapay zeka rallisi önümüzdeki hafta da devam edebilir. CrowdStrike Holdings, Palo Alto Networks ve çip devi Broadcom bilanço açıklayacak.

Tüketici tasarrufları eriyor, işgücü piyasası izlenecek

Önümüzdeki hafta açıklanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam raporu, işgücü piyasasının durumunu gösterecek. FactSet verilerine göre ekonomistler, nisan ayındaki 115 bin seviyesinden mayısta 100 bin istihdam artışı bekliyor. İşsizlik oranının yüzde 4.3 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor.

Piyasa, büyük bir sürpriz olmadığı sürece bu veriyi "düşük işe alım, düşük işten çıkarma" ortamına uyum sağlayarak karşılayacak. Ancak EY-Parthenon baş ekonomisti Gregory Daco, ücret artışlarının baskı altına girebileceği ve gelecekteki tüketici harcamalarını kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

Nisan ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Amerikalıların tasarruf oranında bir düşüş gösterdi. Bu durum, gelecekteki şokları absorbe edecek tamponun azaldığı anlamına geliyor.

Haziran ayı ara seçim yıllarının en zayıf ayı olabilir

Tüketici harcamalarında yaşanacak gelişmeler büyük ölçüde İran savaşının süresine ve petrol ile benzin fiyatlarına bağlı olacak. Sezonsal olarak hisse senetleri için başka zorluklar da mevcut. Haziran ayı, ara seçim yıllarında hisse senetleri için en kötü ay konumunda.

Yatırımcılar piyasanın kısa vadeli bir konsolidasyon dönemine girebileceğini bekliyor. Wayve Capital'den Williams, asıl bahsin İran konusunda yavaş ama emin adımlarla bir çözüme varılacağı yönünde olduğunu söyledi. Williams, Hürmüz Boğazı'nın ekim ayında hala kapalı olması durumunda piyasa tepkisinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Önümüzdeki haftanın ekonomik takviminde Pazartesi günü S&P Küresel İmalat PMI ve ISM İmalat endeksleri, Salı günü JOLTS açık iş sayıları, Çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı ve ISM Hizmetler, Perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları, Cuma günü ise mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri yer alıyor.