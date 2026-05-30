İngiltere Merkez Bankası faiz artışında acele etmeyecek

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İran savaşının sonucu belirsizliğini korurken ve Birleşik Krallık'ın büyüme hızı zayıf seyrederken faiz oranlarını yükseltmek için acele etmeyeceklerini açıkladı. Bailey, mevcut kriz ortamında enflasyonun bankanın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmasının tolere edilebilir olduğunu belirtti.

Bailey'nin sinyali, borçlanma maliyetlerinin en azından yaz boyunca yüzde 3.75 seviyesinde kalacağını gösteriyor. Ancak bu toleransın, fiyatlarda daha kalıcı bir artışın etkisini göstermeye başlaması durumunda değişeceğini söyledi.

Bailey, "Reel ekonomideki yumuşaklık ve şokun büyüklüğü ile süresine ilişkin belirsizlik bağlamında, reel ekonomiye bir miktar destek sağlamak için hedefin üzerindeki enflasyonu geçici olarak tolere etmek, enflasyon ile ekonomik aktivite arasındaki denge yaklaşmanın uygun bir yoludur" dedi. "Ancak ikinci tur etkilerin ortaya çıkmaya başladığına dair işaretler görülürse bu tolerans zayıflayacaktır." ifadelerini kullandı.

Swap faizleri ve mortgage maliyetleri zaten yükseldi

Bailey, merkez bankasının beklemesinin bir nedeninin, borçlanma maliyetlerinin faiz ayarlamasına gerek kalmadan ev sahipleri ve işletmeler için zaten yükselmiş olması olduğunu belirtti. Mortgage maliyetlerinin düşmanlıkların başlamasından bu yana arttığını, borç verenlerin faiz indirimi beklentilerini tersine çevirerek konut piyasasını baskıladığını söyledi.

Faiz oranı swap sözleşmeleri olarak bilinen finansal hedging araçları mortgage kredilerini etkiliyor. Swap faizleri son bir ayda yükselişe geçti ve bu durum gelecekteki faiz hareketlerinin yukarı yönlü olacağı tahminlerini yansıtıyor.

Bailey, hedge fonlar ve işletmelere borç veren diğer finansal kurumların da borçlanma oranlarını artırdığını söyledi. "Biz fiilen politikayı sıkılaştırdık. Bu yıl bir veya iki kez faiz indirebileceğimizi düşünüyordum. Bu artık masada değil" dedi.

Bailey, yeni beş yıllık sabit faizli mortgage maliyetinde yaklaşık 1 puanlık bir artış yaşandığını belirtti. "Bu açıkça finansal koşulların sıkılaşması anlamına geliyor."

Yıl başında iki faiz indirimi bekleniyordu şimdi aralık öncesi artırım öngörülüyor

Yıl başında finansal piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürerek yüzde 3.25 seviyesine çekeceğini bekliyordu. İran savaşının başlamasından bu yana durum tersine döndü ve şimdi aralık ayından önce 0.25 puanlık bir artışla yüzde 4'e çıkılacağı tahmin ediliyor.

Bailey, "Ortadoğu'daki durumu ve bunun Birleşik Krallık ekonomisi ile enflasyonu nasıl etkilediğini çok yakından izlemek ve gerektiğinde politikayı ayarlamak zorundayız" dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları İran savaşının tetiklediği enerji maliyetlerindeki şok artışlarla başa çıkmakta zorlanıyor. ABD başkanı Trump'ın baskısı altındaki Federal Reserve bu yıl faiz indirmesi beklenirken, yeni Fed başkanı Kevin Warsh'ın 22 Mayıs'ta görevi devralmasının ardından şimdi faizleri sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, Ortadoğu çatışması öncesinde İngiltere Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz indirmişti ve Haziran ayında olası bir faiz artırımı sinyali verdiler.

Tahvil piyasasındaki dönüş finansman maliyetlerini artırdı

Bailey, artan tahvil faizlerinin hükümetin 3 trilyon sterlinlik borç yükünün finansman maliyetini de artırdığını ancak son haftalarda bu eğilimin hafiflediğini söyledi. Tahvillerin büyük alıcıları olan hedge fonların faiz oranlarının izleyeceği muhtemel düşüş yolunu abarttığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022'deki enflasyon artışından kalan bir 'akşamdan kalma' etkisi bulunduğunu söyledi. Ancak merkez bankasının artık senaryo planlamasını benimsedikten sonra yükselen enerji maliyetlerinin ekonomi ve enflasyon üzerindeki olası etkisini değerlendirmek için daha iyi hazırlandığını ifade etti.

Bailey, geçici bir enflasyon artışını daha kalıcı hale getirebilecek geniş faktör yelpazesini bankanın vurguladığını söyledi. Bu nedenle, hızlı müdahalede bulunmadan önceki enflasyon artışının tekrarlanmasına izin vermesinin olası olmadığını belirtti.