İran, ülkedeki gösterilerle bağlantılı 40 yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurdu

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İranlı Sözcü, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar sırasında çıkan olaylarla ilgili tutuklanan yabancı uyrukluların sorulması üzerine, "Son olaylarda rol oynayan 40 yabancı tutuklandı. Soruşturma gizli ve bunlar ülkemizin ceza hukukunun hükümlerine göre yargılanacaklar." dedi.

Tutuklanan yabancıların uyruklarını belirtmeyen Setayeşi, şu ana kadar protestolarla ilgili yapılan yargılamalarda ise mahkemelerin hem mahkumiyet hem de beraat kararları olmak üzere 2 bin 432 davada ön kararını açıkladığını aktardı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken şu ana kadar 6 kişi yargılandıkları Devrim Mahkemesi'nde idama mahkum edilmişti. Kararlara itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceği belirtilmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

Gösterilerle bağlantılı tutuklanan yabancılar

İran, ülkede tutuklanan iki Fransız vatandaşının, "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğini sağlamak için gerekli zemini oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini itiraf ettikleri" görüntüleri 6 Ekim'de yayınlamıştı.

Fransa ise itiraf görüntülerinin baskıyla alındığını ve İran'ın iki Fransız vatandaşını "rehin aldığını" savunmuştu.

İran medyası, 20 Ekim'de gösteriler sırasında Amerikan, İngiliz, Fransız ve Afganistan vatandaşları dahil olmak üzere 14 yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'da 7 Fransız vatandaşının tutuklandığını söylemişti.