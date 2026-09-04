İran’a yönelik ekonomik çember daralıyor: AB de operasyona katıldı

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ağustos’ta açıkladığı İran’a yönelik "Ekonomik Tecrit Operasyonu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) operasyona resmen dahil olduğunu belirterek, "AB, İran’a yönelik ‘Ekonomik Tecrit Operasyonu’na resmen katıldı. AB’nin bu konudaki kararlı tutumunu ve erken adım atmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların, İran’ın nükleer faaliyetlerini, silah programını ve bölgedeki vekillerini küresel finans sistemi üzerinden finanse etmesinin önüne geçmeyi hedeflediğini kaydeden Bessent, "Dünya, İran rejimine net bir mesaj gönderiyor: İran’ın son finansal can damarı da kesilene kadar durmayacağız" dedi.

Trump müttefiklere çağrı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada İran’a karşı bugüne kadar uygulanan en kapsamlı ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıklarını duyurmuştu.

Trump, müttefik ülkelere destek çağrısında bulunarak, "İran’ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

İran’a destek sağlayan ülkelere yönelik ekonomik sonuçlar doğabileceğini de belirten Trump, "Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum" demişti.

Bessent'ten finans kuruluşlarına uyarı

Bessent de daha önce yaptığı açıklamada, İran’a yönelik yeni yaptırımların Tahran yönetimini ayakta tutan ekonomik kaynakları kesmeyi amaçladığını belirtmişti.

İran adına kara para aklanmasına aracılık eden finans kuruluşlarının ABD doları sisteminden çıkarılacağını bildiren Bessent, "Belirlenen faaliyetlerin durdurulması için her ülkeye kesin bir süre tanındı. Harekete geçmezlerse, Hazine Bakanlığı’nın yetkileri çerçevesinde tek taraflı adımlar atacağız. ABD’nin yanında duranlar, ortaklığımızın sunacağı faydalardan istifade edecek. İran rejiminin yanında olanlar ise giderek zayıflayan bu rejimin yaşadığı izolasyonu paylaşmaya hazır olmalı" açıklamasında bulunmuştu.