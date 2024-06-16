İran'da 2 bin 654 mahkuma bayram affı

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Kurban ve Gadir-i Hum" bayramları nedeniyle 2 bin 654 tutuklunun affedilmesini veya cezalarının hafifletilmesini öngören kararı onayladı.

Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsayan karara göre, 29 idam mahkumunun cezaları hapse çevrilecek, 1038 mahkum da tahliye edilecek.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, af kapsamına girenlerin 182'si kadın, 53'ü güvenlikle ilgili suçlamalardan hüküm giyenler ve 30'unun yabancı uyruklu mahkumlar olduğu ifade edildi.

İran Anayasası'nın 110. maddesine göre, Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.