İran'dan ABD açıklaması

Entekhab haber sitesine göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdullahiyan, "(İsrail'e) Operasyon öncesi ABD'ye, operasyonun (başlaması) sonrasında İsrail'e askeri savunma desteği vermemesi şartıyla, bölgedeki ABD üslerini ve çıkarlarını hedef almayacağımızı açıkça söyledik" dedi.

İki ülke arasındaki iletişime İsviçre'nin aracılık yaptığını dile getiren İranlı Bakan, "Pazar günü, operasyonun ardından yerel saatle 02.30'da ABD'ye gönderdiğimiz mesajda bölgede gerilimi genişletme peşinde olmadığımızı ilettik" ifadelerini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrailise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.