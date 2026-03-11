İran'dan ABD ve İsrail bağlantılı gemilere sert müdahale

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen iki geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

"Hürmüz Boğazı ABD ve ortaklarına kapatıldı"

İranlı askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın ABD ve müttefiklerine kapatıldığı yönündeki kararın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Siyonist rejime ait, Liberya bayrağı taşıyan Express Rome gemisi, bu sabah Donanmanın uyarılarını dikkate almadan ve Hürmüz Boğazı'ndan yasadışı bir şekilde geçmekte ısrar etmesi üzerine, İran füzeleriyle vuruldu. Konteyner gemisi Mayuree Naree de birkaç saat önce İranlı savaşçılar tarafından vurulmuştu" ifadelerine yer verildi.

"Geçiş hakkı yok" vurgusu

Yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde bulunduğunu ve "Amerikalı saldırganların ve ortaklarının buradan geçme hakkının olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce kapatılmıştı

İran yönetimi, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı söz konusu operasyonlarla bağlantılı ülkelere ait gemilere kapatma kararı almıştı. Bölgedeki gelişmeler, küresel enerji ve ticaret rotaları açısından yakından izleniyor.