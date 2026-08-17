İran'dan ABD'ye 60 gün resti: Artık geçerliliği yok

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile 17 Haziran'da imzalanan mutabakat ve iki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haftalık basın toplantısında konuşan Bekayi, mutabakat metninde İran'a yönelik "60 günlük süre" veya ültimatom niteliğinde bir hüküm bulunmadığını söyledi.

Bekayi, yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer faaliyetleri konu alan iki başlık altındaki görüşmelerin yürütülmesi için belirlenen bir zaman aralığı olduğunu söyledi.

Mutabakatın imzalanmasının ardından ABD'nin yalnızca birkaç hafta içinde metni açık şekilde ihlal ettiğini söyleyen Bekayi, bu nedenle görüşmelerin başlamadığını, görüşmeler başlamadığı için de 60 günlük sürenin geçerliliğinin kalmadığını ifade etti.

ABD ile İran arasında 17 Haziran'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptının üzerinden 60 gün geçti.

Tahran, ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması için bazı şartlar öne sürerken, Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik tedbirleri ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz gündemdeki yerini koruyor.