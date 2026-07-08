İran'dan ABD'ye sert mesaj: Mutabakat artık geçersiz

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ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güney kıyılarındaki bazı izleme noktalarına düzenlediği saldırıların, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatın temel hükümlerini geçersiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Washington'un son adımlarının taraflar arasında varılan mutabakata aykırı olduğu savunuldu.

"ABD anlaşmayı ihlal etti"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürmesinin, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması kararını geri çekmesinin ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili İran'ın belirlediği düzenlemeleri ihlal etmesinin mutabakatı fiilen geçersiz kıldığını öne sürdü.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesinin de bölgedeki gerilimi artırdığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını tekrarlaması ve ABD Hazine Bakanlığı’nın, İran’ın petrol satışına yönelik yaptırımların kaldırılması kararını iptal etmesi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin İran’ın ortaya koymuş olduğu düzenlemelerin ihlal edilmesi ve Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi mutabakat zaptının temel hükümlerini geçersiz hale getirmiştir."

Sonuçlarından ABD sorumlu olacak

Tahran yönetimi, bölgede tansiyonun yükselmesinin tüm sonuçlarından ABD'nin sorumlu olacağını belirtti.

İran, ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini vurgularken, saldırıların gerçekleştirildiği noktaların hedef alınmayı sürdüreceği mesajını verdi.

Körfez ülkelerine dikkat çeken çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere de çağrıda bulunuldu.

Tahran, bölge ülkelerinin topraklarının ABD tarafından İran'a yönelik askeri operasyonlarda kullanılmaması gerektiğini belirterek, bunun uluslararası yükümlülüklerinin bir parçası olduğunu savundu.