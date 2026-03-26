İran’dan bir misilleme daha: Tel Aviv ve Kudüs’te sirenler çaldı

İran’ın sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği üçüncü misilleme sonrası İsrail’in orta bölgelerinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusu, İran’dan fırlatıldığı belirlenen füzelerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara cep telefonları üzerinden uyarı mesajları gönderilirken, vatandaşlardan yeni bir açıklamaya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Sirenler Tel Aviv ve Kudüs’te çaldı

Yedioth Ahronot gazetesine göre, saldırının ardından “büyük Tel Aviv” olarak anılan Gush Dan bölgesi ile Kudüs ve çevresinde sirenler çaldı.

Gökyüzünde patlama sesleri

Bölgede bulunan AA muhabiri ise Kudüs ve çevresinde önleme füzelerinin devreye girmesiyle birlikte gökyüzünde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’nın açıklamasında, ilk tespitlere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.