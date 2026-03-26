İran’dan bir misilleme daha: Tel Aviv ve Kudüs’te sirenler çaldı
İran’ın sabah saatlerinden itibaren düzenlediği üçüncü misilleme sonrası İsrail’in orta kesimleri alarm durumuna geçti. Tel Aviv ve Kudüs çevresinde sirenler çalarken, hava savunma sistemleri devreye alındı. Yetkililer, vatandaşlara sığınaklarda kalmaları yönünde uyarı yaptı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İsrail ordusu, İran’dan fırlatıldığı belirlenen füzelerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.
Tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara cep telefonları üzerinden uyarı mesajları gönderilirken, vatandaşlardan yeni bir açıklamaya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.
Sirenler Tel Aviv ve Kudüs’te çaldı
Yedioth Ahronot gazetesine göre, saldırının ardından “büyük Tel Aviv” olarak anılan Gush Dan bölgesi ile Kudüs ve çevresinde sirenler çaldı.
Gökyüzünde patlama sesleri
Bölgede bulunan AA muhabiri ise Kudüs ve çevresinde önleme füzelerinin devreye girmesiyle birlikte gökyüzünde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’nın açıklamasında, ilk tespitlere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.