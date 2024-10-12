İran'dan elektronik cihazlara uçuş yasağı!

İran, uçak yolculuklarında cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarının taşınmasını yasakladı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş güvenliği gerekçesiyle telsiz, çağrı cihazı gibi iletişim araçlarının hem kabin içinde hem de kargo bölümünde taşınmasının yasaklandığını açıkladı.

Yolculardan, cep telefonu dışındaki haberleşme cihazlarını uçaklara getirmemeleri istendi. Bu kararın, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla alındığı belirtildi.

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatmıştı

17 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları patlatıldı, bir sonraki gün ise Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'ta telsizler hedef alındı. İsrail'in iki gün üst üste gerçekleştirdiği siber saldırılarda 37 kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.