İran'dan HMÖ'yü Parlamentosu'na davet eden İngiltere'ye tepki

HMÖ liderlerinden birinin İngiliz Parlamentosu'na davet edilmesine tepki gösterilen açıklamada, "İngiliz Parlamentosu'nun bir teröristle işbirliği yapması terörle mücadelede çifte standardın göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

HMÖ nedir?

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te 'İslamcı sosyalist' ideolojiyle ortaya çıkan Halkın Mücahitleri Örgütü, sonraki yıllarda sosyalist düşünceye sahip oldu. 1979'daki devrimden kısa bir süre sonra Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşen örgüt, 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de terör örgütü listesinden çıkardı.