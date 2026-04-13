İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Düşmanla bağlantılı gemilere geçiş yok

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “düşmanla bağlantılı” gemilerin boğazdan geçiş hakkı bulunmadığını ve buna izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, İran’ın karasularındaki egemenliğini kullanmasının “doğal ve yasal bir hak” olduğu vurgulanırken, ülkenin Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

Diğer gemilere geçiş izni, ancak İran kurallarıyla

İran tarafı, “düşmanla bağlantılı” olmayan gemilerin ise Tahran’ın belirlediği düzenlemelere tabi olmak kaydıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceğini bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri, savaşın sona ermesinin ardından da tehditlerin ortadan kalkmadığını savunarak, Hürmüz Boğazı üzerinde kalıcı bir kontrol mekanizmasının uygulanacağını açıkladı.

ABD’ye “korsanlık” suçlaması

Açıklamada, ABD’nin uluslararası sularda gemi hareketlerini kısıtlamaya yönelik adımları da sert ifadelerle hedef alındı. İran, Washington’ın bu tutumunu “yasadışı” olarak nitelendirirken, bunun “korsanlığa eşdeğer” olduğunu savundu.

Tahran ayrıca İran limanlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki hiçbir limanın güvenli olmayacağı uyarısında bulundu.