İran'dan Hürmüz Boğazı resti: Yaptırımlar kalkmadan açılmayacak

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan boğazın açılmayacağını söyledi.

İran Meclis Başkanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Kalibaf, Mecliste yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalibaf, "Ablukanın kaldırılması, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması, tüm cephelerde tehdit ve askeri operasyonların sona erdirilmesi ve mutabakatın diğer şartları yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

Mutabakat kapsamında bir süre ablukanın kaldırılması ve ateşkes konusunda elde edilen fırsatın İran'ın ekonomik dayanıklılığını artırmasına ve savunma kapasitesini yeniden yapılandırmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Kalibaf, İran'ın bu süreçten yararlandığını söyledi.

Kalibaf, "İran İslam Cumhuriyeti, düşmanın eylemleri ve müdahalelerinin boyutuna bağlı olarak ona öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.