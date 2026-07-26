İran'dan Hürmüz Boğazı'nda 6 gemiye uyarı ateşi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte "belirlenen güzergâhın dışında izinsiz geçiş" yaptığı öne sürülen 6 gemiye uyarı ateşi açıldığını ve gemilerin rotalarını değiştirdiğini duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçiş" girişiminde bulunan gemilerin geçişine izin verilmedi.
Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin, Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği ifade edildi.
Devrim Muhafızları Ordusu dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz geçiş" girişiminde bulunduğu belirlenen 4 geminin durdurulduğunu duyurmuştu.