İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için “huzur ve istikrar” şartı

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İran Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla bölgede "huzur ve istikrarın sağlanmasının" ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu.

Başvuru sırasına göre izin verilecek

X hesabından, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımlayan "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" son günlerde ABD ordusunun bölgedeki “yasa dışı” girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu.

Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin” internet sitesine başvuru yapılması istendi.