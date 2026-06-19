İran'dan Hürmüz kararı: Geçişler 60 gün ücretsiz

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Aynı zamanda, mutabakat zaptında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla İran’ın Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'ne (PGSA) geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirilmesi talimatı verildiği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptı kapsamıdna Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. İran merkezli Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre konsey tarafından yayımlanan açıklamada, "İslamabad Mutabakatı uyarınca, geçiş başvurusunda bulunanlardan 60 gün süreyle herhangi bir ücret alınmayacak, söz konusu ücretler İran İslam Cumhuriyeti hükümeti tarafından karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bu doğrultuda, İran tarafından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri denetlemek için kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'ne (PGSA) mutabakat zaptında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla başvuruların öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirilmesi talimatı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Geçiş güzergahındaki özel şartlar ve mevcut bazı güvenlik riskleri nedeniyle, ayrıca güvenli deniz trafiğinin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi amacıyla gemilerin kendilerine bildirilen rota ve zamanlamalara uygun şekilde seyretmeleri gerekmektedir. Bu sayede deniz trafiği kapasitesinin kademeli olarak artırılması mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin uygulamaların ve teknik detayların PGSA tarafından ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

Açıklamada aynı zamanda, "Mayın temizleme faaliyetleri de dahil olmak üzere diğer konulara ilişkin gerekli adımlar, mutabakat zaptının 5. maddesi uyarınca atılacaktır" ifadeleri kullandı.