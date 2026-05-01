İran’ın enkaz altında kalan füzelerini çıkarmaya çalıştığı iddiası

Tahran yönetiminin hava saldırıları sonrası enkaz altında kalan mühimmatları çıkarmaya odaklandığı ve olası yeni bir çatışma için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Trump’a 45 dakikalık İran brifingi

ABD merkezli haber platformu Axios'un iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, perşembe akşamı Başkan Donald Trump ile yüksek düzeyli bir askeri brifing yapıldı.

45 dakikalık brifingde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Trump'a İran'a karşı muhtemel saldırılar için yeni planlar sundu.

"Kısa ve güçlü" saldırı dalgası

Planın, muhtemelen altyapı hedeflerini de içeren "kısa ve güçlü" bir saldırı dalgasını içerdiği belirtildi. Haberde, Trump'ın şu anda abluka uygulamasını başlıca kozu olarak gördüğü, ancak İran'ın müzakerelere yanaşmaması durumunda askeri harekatı değerlendirebileceği aktarıldı.

Cooper, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından iki gün önce 26 Şubat'ta Trump'a benzer bir brifing vermiş, brifingin Trump'ın savaşa girme kararında etkili olduğu iddia edilmişti.

