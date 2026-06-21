İranlı yetkiliden ABD görüşmeleri öncesi uyarı

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İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, İsviçre'de ABD ile yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleri öncesinde İran heyetine dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Her türlü iyimserlik suistimale neden oluyor"

Washington yönetiminin "güç yoluyla barış" stratejisiyle Tahran'ı teslim olmaya zorladığını savunan Rızai, ABD'nin bunu başaramayınca müzakere yoluna yöneldiğini ileri sürdü.

İranlı yetkili açıklamasında, "Düşman (ABD), anlaşma bozucu olduğunu göstermiştir. Dikkatli olunmalı, her türlü iyimserlik, düşmanın suistimaline neden oluyor." ifadelerini kullandı.

İran heyeti Zürih'e ulaştı

Mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere İran'dan bir heyet gece saatlerinde Zürih'e gitti.

Tahran'ı temsil eden heyette, Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi yer alıyor.