İrlanda'da silahlı saldırı

Dublin'in Drimnagh kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Drimnagh kentindeki saldırıyla bağlantılı olduğunda şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı. Henüz, saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Olay sırasında farklı silahlarla birkaç el ateş edildiği ve saldırının 'daha önceden tasarlanmış' olduğu belirtildi. Vurularak hayatını kaybeden kişinin cesedinin yanın bir bomba bulunduğu ve bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Adalet Bakanı Helen McEntee, "Drimnagh'da düzenlenen saldırı kabul edilemez ve sokaklarımızda hoşgörüyle karşılayacağımız bir şey değil" dedi. Yerel sakinlerden Pascal Connor ise, sadırının gece yarısından hemen sonra gerçekleştiğini dile getirdi. Connor, "Burası çok sakin bir bölge, böyle şeyleri kapınızın önünde beklemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.