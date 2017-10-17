İspanya anayasa mahkemesi referandum yasasını iptal etti

17 Ekim 2017

İspanya anayasa mahkemesi, Katalonya parlamentosunun 6 Eylül'de kabul ettiği ve bağımsızlık için oylama yapılmasını öngören referandum yasasının geçersiz olduğunu ilan etti.

Mahkeme, yasallığı üzerinde yaptığı inceleme sonunda daha önce referandum yasasını askıya almış, ancak Katalan yönetimi bu kararı dikkate almayarak 1 Ekim'de referandumu gerçekleştirmişti.

Öte yandan İspanya hükümeti, referandumun ardından bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıklayan Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'a "askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi kast ettiğini" netleştirmesi için perşembe gününe kadar süre verdi.

Kaynak: Reuters