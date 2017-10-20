İspanya 'yasallığa dönüş' için harekete geçiyor

20 Ekim 2017

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, AB Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Halk Partisi (PP) lideri de olan Rajoy, özerkliğin askıya alınmasını öngören 155. maddenin ilk kez işletilmesi için muhalefetteki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve merkez sağ Vatandaşlar Partisi ile anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Artık sınıra geldiklerini, konunun yarın yapılacak olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında ele alınacağını belirten Rajoy, "İki amacımız var: Yasallığa dönüş ve kurumsal normalliğin yeniden sağlanması." dedi.

Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi ile yaşanan sorunun İspanya'nın iç meselesi olduğunu, o yüzden de zirvede gündeme gelmediğini ifade etti.

Kaynak: AA