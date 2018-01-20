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İspanya'nın notu A- seviyesine yükseldi

İspanya'nın kredi notu "BBB+" seviyesinden "A-" seviyesine yükseltildi.

İspanya'nın notu A- seviyesine yükseldi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya'nın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İspanya'nın uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB+" seviyesinden "A-" seviyesine yükseltildiği, not görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, İspanya'nın azalan makro ekonomik dengesizliklerden yararlanmaya devam ettiği, ülkenin geniş tabanlı iyileşmeyle de desteklendiği belirtildi. 

İspanya'da 2013'te işsizliğin yüzde 26,3'e çıktığı hatırlatılan açıklamada, bunun yeni iş alanları açılmasıyla geçen senenin kasım ayında yüzde 16,7'ye kadar gerilediği bilgisine yer verildi. 

Açıklamada, İspanya'nın çeşitliliğe sahip ve katma değeri yüksek olan ekonomisi hakkında uyarılarda da bulunuldu.

Buna göre, açıklamada İspanya'nın kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yükselmesi, Katalonya bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki gerginliklerin artarak makro ekonomik baskı oluşturması veya cari açığın artması durumlarında ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği vurgulandı.

Açıklamada, İspanya ekonomisinin bu sene yüzde 2,5 ve gelecek yıl da yüzde 2,2 büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

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