İsrail 24 saatte 300 noktayı vurdu
İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 300 yeri vurduğunu bildirdi.
İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.
Hedef alınan yerler arasında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, bölgede bulunan kara güçlerinin Kassam Tugayları mensuplarıyla çatışmalara girdiği de kaydedildi.