İsrail Başbakanı, Kudüs tasarısını veto eden ABD'ye teşekkür etti

19 Aralık 2017

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme" kararını "hukuken geçersiz" sayacak olan tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto eden ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i, tarihte Romalılara karşı isyan ederek zafer kazandığı rivayet edilen Yahudi topluluğu Makabilere benzetti.

İsrail Başbakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkürler Büyükelçi Haley. Hanuka'da tıpkı Makabiler gibi konuştun. Hakikatin mumunu yaktın, karanlığı yok ettin. Bir kişi çoğunluğu yendi. Hakikat yalanı yendi. Teşekkürler Başkan Trump, teşekkürler Nikki Haley."

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin ardından BM nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan BMGK'daki Kudüs tasarısının oylaması dün yapılmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ya sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili BM kararlarına aykırı olması nedeniyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edilmişti.

Kaynak: AA