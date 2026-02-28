İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamaney'in öldüğüne dair birçok işaret var

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.