İsrail basını, Ticaret Bakanlığının ihracat kısıtlaması kararını değerlendirdi

Ticaret Bakanlığının İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurması kararı, İsrail basınında geniş yankı bulmaya devam ederken İsrail merkezli Calcalist gazetesi "Türkiye'nin kararı ekonomimizi nasıl etkileyecek?" başlıklı derleme yazısı yayımladı.

Kararın ekonomik etkilerinin İsrail'de günler içinde hissedilmeye başlanacağı belirten Calcalist, sanayi için gerekli olan temel hammedelerin gelmemesi ile birlikte ürünlerin fiyatlarının artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat artışının, gayrimenkulden gıdaya kadar geniş bir yelpazeye etki edeceğini belirten Calcalist, Türkiye'nin kararının İsrail'de günler içinde hissedilmeye başlanacağını söyledi.

Calcalist, İsrail'in alternatif ithalat kaynakları bulması zaman alacağını ifade ederken alternatif anlaşmalar imzaladığında bile fiyatların Türkiye'deki ihracatçıların talep ettiğinden yüksek olmasının beklendiği yorumu yaptı.

Türkiye'nin boykot kararından özellikle inşaat ve otomobil sektörlerinin etkileneceğini söyleyen Calcalist, fiyat farkının "İsrailli tüketicinin cebinden çıkacağını" ifade etti.