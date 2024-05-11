İsrail basınına göre ordu geniş çaplı operasyon yapsa da Hamas Refah'ta kalmayı sürdürecek

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, savaşın son bulmasının ardından planların daha ziyade Hamas'ın yok edilmesi varsayımı üzerine kurulu ve Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusuna odaklı olduğuna dikkati çekti.

Refah'a askeri operasyonun Hamas'ı bitirmek adına bir sonuç getirmeyeceğini savunan askeri kaynaklar gazeteye şu değerlendirmeyi yaptı:

"Refah'ın altyapısı dahil olmak üzere tüm bölgelerine operasyon yapsak dahi Hamas orada kalmayı sürdürecektir. Hamas'ı etkilemek için ona bir alternatif gerekiyor, bu ister büyük ekonomik kapasiteye sahip askeri yönetim ister onun yerini alacak bir başkası olsun. Sihirli çözümler yok. En önemli şey karar vermek."

300 bin kişi El-Mevasi'ye geçti

Öte yandan İsrail ordusu X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ana dek Refah'ta yaşayanlardan yaklaşık 300 bin kişinin Han Yunus'un batısındaki "güvenli bölge" olduğu iddia edilen El-Mevasi'ye geçiş yaptığını belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de daha önce yaptığı açıklamada, Refah'ın doğusundaki mahallelerde yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilere "güvenli bölge" şeklinde adlandırdığı El-Mevasi bölgesine gitmeleri çağrısında bulunmuştu.