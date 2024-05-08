İsrail baskın yapmıştı: 3'üncü toplu mezar çıkarıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.