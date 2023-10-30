İsrail BM'nin 63 çalışanını öldürüldü
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana, öldürülen Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının sayısının 63'e çıktığı bildirildi.
UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen 63 UNRWA çalışanı için duyulan büyük üzüntüyü hiçbir kelime tarif edemez." ifadesine yer verildi.
Gazze'de ciddi acılara yol açan durumun durdurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Ekibimiz, akıl almaz acıların ortasında, hayatları ciddi risk altında olmasına rağmen ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam ediyor." denildi.