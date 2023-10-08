İsrail büyük savaşa hazırlanıyor

Hamas'ın dünkü saldırısının ardından başlayan çatışmalarda ölü sayısı anbean artarken, İsrail Gazze'ye yönelik büyük bir savaşın hazırlıklarını sürdürüyor.

İsrail hükümetinin çok sayıda sivilin öldürüldüğü ve kaçırıldığı Hamas saldırılarına karşılık deniz, hava ve karadan büyük operasyon başlatması bekleniyor.

İsrail'in güneyinde, Gazze sınırında yer alan bazı bölgelerde çatışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Gece boyunca askerler ve tanklar güney bölgelere sevk edildi. Savaş uçakları da Gazze'ye 500 hava saldırısı düzenledi.

Bölge tahliye edildi

İsrail, Hamas militanlarının hedef aldığı yerleşim bölgelerini hem dünkü senaryonun bir kez daha yaşanmaması, hem de operasyona hazırlık amacıyla boşaltmayı kararlaştırdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 'çetin bir savaş içerisinde bulunduklarını ve önlerinde zor günlerin olduğunu' belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerini 24 saat içerisinde tamamen tahliye edeceğini kaydetti.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine sabah itibariyle başlandığı belirtildi.

İsrail ordusu, bugün öğle saatlerinde, sınırdaki Urim, Be'eri, Nahal Oz, Netiv, Haasara ve Zikim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurdu.

Bu kişiler, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecek.

'400 Hamas üyesi öldürüldü'

Sözcü Hagari, İsrail'in dünden bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 400 Hamas militanının öldürüldüğünü açıkladı. Dünkü saldırılarda ise yüksek rütbeliler dahil 30 İsrail polisi yaşamını yitirdi.