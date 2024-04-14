İsrail dahil beş ülke hava sahasını kapattı

İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırı düzenledi. Tahran, İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderirken, İsrail ABD ve Britanya gibi müttefiklerinin de desteğiyle çoğunu topraklarına ulaşmadan düşürmeyi başardı.

Saldırının başlamasının ardından birçok ülke hava sahasını kapattı.