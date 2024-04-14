İsrail dahil beş ülke hava sahasını kapattı
İran'ın İsrail'e İHA saldırısının ardından birçok ülke peş peşe hava sahasını kapattıklarını duyurdu. İsrail'de de hava sahası tüm sivil uçuşlara kapatıldı. Türkiye'den de Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayollarının ise dün gece ve bugün İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferler iptal edildi.
Haber Merkezi
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İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırı düzenledi. Tahran, İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderirken, İsrail ABD ve Britanya gibi müttefiklerinin de desteğiyle çoğunu topraklarına ulaşmadan düşürmeyi başardı.
Saldırının başlamasının ardından birçok ülke hava sahasını kapattı.