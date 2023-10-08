İsrail -Filistin savaşında ölü sayısı giderek artıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor.

İşte gün boyu yaşanan gelişmeler:

İsrail Hamas'a ait 120 noktayı vurdu

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklama, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlandı.

Açıklamada, savaş uçaklarının, gün boyu (pazar) Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun beldesi ve çevresinde 120 hedefi bombaladığı belirtildi.

Onlarca ton roket atılarak gerçekleştiren saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu, bunların arasında bir tünelin bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, Hamas'ın, Beyt Hanun'u, İsrail'e karşı düzenlediği saldırılarda üs olarak kullandığı iddia edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı: "Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi. Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı.

İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı.

Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

İsrail, Mısır'daki vatandaşlarından derhal ülkeden ayrılmalarını istedi

İsrail, Mısır'daki vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sina başta olmak üzere Mısır'daki İsraillilere ikamet sürelerini kısaltmaları ve en kısa sürede ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsraillilere yönelik saldırılar düzenlenmesi konusunda endişelerin olduğu ifade edilen açıklamada, İsraillilere, planlanan seferlerini yeniden gözden geçirmelerini, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkelere gitmemeleri istendi.

Mısır'ın İskenderiye kentinde polisin açtığı ateş sonucu İsrailli 2 turist ile bir Mısırlının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 413'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 413'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 78'i çocuk, 41'i kadın 413 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 300 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada ayrıca, "İsrail'in Filistinli ailelere yönelik gerçekleştirdiği 8 katliamda 54 kişinin öldüğü" aktarılırken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD'nin İsrail'e "ek yardımı" yola çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail'e destek amacıyla "ek yardımın" yola çıktığını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun bu sabah telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın, ABD'nin İsrail'e yönelik tam desteğini yinelediği kaydedilerek, "Başkan ayrıca İsrail Savunma Kuvvetlerine ek yardımın şu anda İsrail'e doğru yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini iletti." ifadesi paylaşıldı.

Biden'ın ayrıca, Netanyahu'ya, ABD tarafının son 24 saatte gerçekleştirdiği yoğun diplomatik çalışmalar hakkında bilgi verdiği de aktarıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı: "Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi. Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı.

İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı.

Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi. Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları karşısında İngiltere'nin ihtiyaç olan her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Sunak ile Netanyahu'nun, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik dün başlattığı saldırıların ardından, gelişmeleri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Dünya Gıda Programı, İsrail ve Filistin'deki durumun "hızla kötüleşmesinden" kaygılı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail ve Filistin'deki durumun hızla kötüleşmesinden ve bu çatışmanın bölgedeki halklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu bildirdi. Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşu WFP'den Filistin ve İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "WFP, İsrail ve Filistin'de hızla kötüye giden durumdan ve bu çatışmanın halklar üzerindeki etkisinden derin endişe duymaktadır. Çatışmalar yoğunlaştıkça, savunmasız çocuklar ve aileler de olmak üzere sivil halk, gıda dağıtım ağlarının kesintiye ve gıda üretiminin de çatışmalar nedeniyle sekteye uğramasıyla temel gıda kaynaklarına erişimde artan zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

WFP açıklamasında insani erişim için de çağrıda bulunularak, "WFP, tüm tarafları, etkilenen bölgelere güvenli ve engelsiz insan erişim sağlanmasına, insani hukuk ilkelerini desteklemeye, gıdaya erişimin sağlanması da dahil olmak üzere sivillerin hayatlarını ve refahını korumak için gerekli her türlü önlemi almaya çağırıyor." ifadesi yer aldı.

WFP'nin koşullar izin verdiğinde yerinden edilmiş veya sığınaklarda bulunan kişilere önceden gönderilmiş gıda stoklarıyla hızlı şekilde müdahale etmeye ve ayrıca savunmasız kişilere düzenli gıda ve nakit tabanlı yardımını yeniden başlatmaya hazır olduğu da belirtildi.

Açıklamada, Filistin'in etkilenen bölgelerindeki dükkanlarda bir aylık gıda stoku bulunduğu belirtilirken, ancak uzun sürecek bir çatışma korkusuyla stokların hızla tükenme riski bulunduğuna da dikkat çekildi. Ayrıca bölgede sık sık elektrik kesintisi yaşanmasının gıdaların bozulma tehlikesine yol açabileceği de ifade edildi.

WFP'nin gıda ürünlerinin ve diğer ürünlerin bulunabilirliğini ve bunların fiyatlarını yakından takip ettiği ve yerel fırınlarla yakın çalışma içinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, WFP'nin aylık yaklaşık 350 bin Filistinliye gıda yardımı sağlama konusunda kararlı olduğu ve nakit tabanlı transferler platformu üzerinden diğer insani ortaklarla işbirliği içinde yaklaşık 1 milyon Filistinliye yardım ettiği kaydedildi.

ABD, İsrail'e destek amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, "Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığının bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığı" kaydedildi.

Bakan Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilen açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz’e doğru yönlendirildiği vurgulandı.

ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bugünden itibaren İsrail ordusuna mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynak sağlamaya devam edeceği belirtildi. İyon Denizi'nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten USS Gerald R. Ford taarruz grubu, ABD’nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak biliniyor.

Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldıklarını iddia etti

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, ellerinde 30 İsrailli esirin bulunduğunu iddia etti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketine yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen Televizyonunun internet sitesi, En-Nahhale'nin açıklamasını yayımladı.

İsrailli askerler ve yerleşimcilerinden oluşan toplamda 30 İsraillinin İslami Cihat tarafından esir alındığını ifade eden En-Nahhale, İsraillilerin sadece Filistinli tutuklularla takas edilerek serbest bırakılabileceğini belirtti.