İsrail: Gazze'de halen 137 esir var

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara harekatını genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi.

İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade etti.

Hagari, esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını dile getirdi.

Hagari ayrıca İsrail ordusunun kuzeyde Hizbullah'a kara ve hava saldırılarının sürdüğünü, bugün Lübnan topraklarından atılan bir roketin bölgedeki Beit Hilel beldesinde bir askeri araca isabet ettiğini ve yaralılar olduğunu aktardı.