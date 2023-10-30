İsrail Gazze'de Türk Filistin hastanesi ve yardım deposunu bombaladı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Gazze'de inşasına destek sağlanan Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisinin ve görüntülerinin ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayına ait olup Gazze'de Türk Kızılaya ait bir depomuz bulunmamaktadır.

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere insani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi bombalandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.

Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Filistin'in en büyük hastanelerinden, Gazze'deki tek kanser hastanesi

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi’nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor.

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin’in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.