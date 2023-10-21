İsrail - Hamas savaşı nedeniyle Yunanistan teyakkuzda!

Ta Nea gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yunanistan Parlamentosu, Batılı diplomatik temsilciler, askeri bölgeler, Akropolis gibi tarihi alanlar, parklar, metro istasyonlarının olası hedefler arasında olduğu belirtildi.

Özellikle İsrailli öğrencilerin okuduğu okullar ile İsrailli şirketlerin bulunduğu yerlerin sürekli korunma altında tutulacağı kaydedilen haberde, üst düzey yetkililerin, şu ana kadar Yunanistan'a yönelik herhangi bir saldırı hakkında ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını açıkladığı aktarıldı.

Sosyal medya devriyesi

Çoğunluğu Atina'da bulunan 150 noktada özel güvenlik önlemleri alınacağı belirtilen haberde, nefret söylemi içeren paylaşımların tespit edilmesi amacıyla sosyal paylaşım sitelerinde yapılan kontrollerin artırılacağı ifade edildi.

Filistinlilerin ülkede düzenleyeceği eylemlerde de güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.