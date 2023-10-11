İsrail - Hamas savaşında can kaybı 2 bini aştı

Hamas militanları, 7 Ekim sabahı önce İsrail'e binlerce roket göndermiş, hemen ardından ülkenin güneyine sızmıştı.

Militanlar güvenlik güçlerine ve sivillere saldırmış, birçok kişiyi Gazze'ye kaçırmıştı. İsrail de kara harekatı için hazırlığını sürdürürken, bölgeyi havadan bombalamaya başlamıştı.

İsrail basınına göre Hamas saldırılarında ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1.200'ü geçerken, yaralı sayısı 3 bine yakın. Gazze'deki esir sayısı ise yaklaşık 150.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 950'ye ulaştığını açıkladı. Yaralananların sayısı ise 5 bin.