İsrail - Hamas savaşında can kaybı 5 bin 500'ü geçti, 20 bin yaralı var

Hamas'ın askeri kanadı, 7 Ekim'de 'Aksa Tufanı' adını verdiği saldırı kapsamında İsrail'e binlerce füze göndermiş, ülkenin güneyindeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail de buna karşılık olarak 'Demir Kılıçlar' operasyonuyla Gazze'yi bombalamaya başlamıştı. Kısa sürede kara harekatının başlaması bekleniyor.

Hem Gazze'de hem de İsrail'de şimdiye dek binlerce insan hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı. Savaşın ilk günlerinde İsrail'deki ölümler fazlayken, ilerleyen günlerde İsrail'in bombardımanlarının şiddetini artırmasıyla Gazze'deki can kaybı katlanarak arttı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını 4 bin 137 olarak açıklarken, 14 bin kişinin yaralandığını belirtti. Batı Şeria'da ise 84 Filistinli hayatını kaybetti, 1400 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), savaşın başından beri 1.400'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Hamas ve İslami Cihad örgütlerinin elinde ise asker ve sivil 203 rehinenin bulunduğu duyuruldu.