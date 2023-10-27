İsrail, Hamas tünellerini gazlayacak!

Emre ERGÜL

İsrail, Hamas’ın, kendi deyimleriyle, Gazze Şeridi’nin altına döşediği 500 kilometrelik tünellerine sinir gazı başta olmak üzere kimyasal gaz pompalayacak…

İddianın sahibi, Ortadoğu haberleriyle dünyada öne çıkan Londra merkezli medya sitesi Middle East Eye. Habere göre, Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail’in yaptığı “Kara harekâtına hazırız” açıklaması da 1 hafta sonra söylenen “Kara harekâtı ertelendi” sözleri de aslında bir dezenfermasyon kampanyası… İsrail’in bu süre zarfında “tünel operasyonu” için zaman kazandığı öne sürüldü.

Middle East Eye’a konuşan ismi gizli bir ABD’li yetkili, İsrail komandolarının ABD Delta Force güçlerinin gözetiminde Gazze’nin kuzeyi ve sahillerine çıkarma yapacağını belirtti. Plana göre, komandolar Hamas’ın “Gazze metrosu” diye anılan tünellerine sinir gazı pompalayacak. Kimyasal gaz, tünelleri koruyan Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları’nın askerlerini “6 ila 12 dakika arasında paralize edecek.” Kaynak şöyle konuştu: “Tünellere girilecek, 220 rehine kurtarılacak ve binlerce El Kassam askeri öldürülecek.”

Middle East Eye, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in operasyonları görüşmek için İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile neredeyse her gün telefon görüşmesi yaptığını ve şehir savaşları konusunda bilgisi olan üst düzey ABD askeri yetkililerin İsrail’e gönderildiğini de iddia etti. Middle East Eye’in başında İngiliz The Guardian gazetesinin eski Dış Haberler Müdürü David Hearst bulunuyor. 2013’te kurulan yayın organının sahibi, eski El Cezire yöneticisi olan Filistinli iş insanı Jamal Awn Jamal Bessasso.

ABD’nin en seçkin özel harekât ekibi: Delta Force

Middle East Eye’in tünel operasyonunda İsrailli komandolara eşlik edeceğini öne sürdüğü Delta Force, ABD’nin en kalifiye özel harekât birimi olarak biliniyor. Resmi ismi, “1. Özel Kuvvetler Operasyonel Delta Kolu.” Vietnam Savaşı’na kadar gayrı nizami harbe odaklanan Delta Force, savaş sonrası doğrudan eylem özel görev birimi olarak göreve başladı. Birincil görevleri, anti terörizm, isyan karşıtlığı ve ulusal arabuluculuk operasyonları... Bu gizli görevler dahilinde rehine kurtarmak, baskın yapmak ve gizli düşman güçlerini ortadan kaldırmak bulunuyor.