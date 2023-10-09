İsrail hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 7 camiyi yıktı
İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi’nde 7 caminin yıkıldığı belirtildi.
İsrail savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Camisine çok sayıda roketle saldırı düzenledi.
Son saldırıda tahrip olan El-Abbas Camisi ile İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarıyla yıktığı cami sayısı 7’ye çıktı.
İsrail daha önce de Gazze'deki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.
Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğunlaştırdığı saldırıları devam ediyor.